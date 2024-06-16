تأجيل القتال بين ماكجريجور وتشاندلر وهذا هو السبب

سيتم إعادة جدولة هذه المعركة في نهاية العام



أعلنت منظمة UFC أن الايرلندي كونور ماكجريجور لن يقاتل الاميركي مايكل تشاندلر في حدث UFC 303 بسبب الإصابة، وسيتم إعادة جدولة هذه المعركة في نهاية العام.

وكان من اللافت للنظر أن ماكجريجور ألغى المؤتمر الصحفي المقرر عقده في الثالث من حزيران - يونيو الفائت في دبلن، حيث ظهرت شائعات عن إصابة، كما شوهد وهو يستمتع في حفلة في وقت متأخر من الليل قبل أيام.

نشر ماكجريجور رسالة على شبكاته الاجتماعية "من الصعب جدا استبعادي من معركة العودة المخطط لها. لقد عانيت من إصابة قبل المؤتمر الصحفي تطلبت وقتا أطول للشفاء مما كنت أعتقد، ولم يتم اتخاذ قرار تأجيل القتال باستخفاف، ولكن بالتشاور مع أطبائي وUFC وفريقي".





