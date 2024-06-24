كونور ماكجريجور حدد موعد النزالين المرتقبين هذا العام

كان كونور ماكجريجور حاضرا في حدث بيلاتور دبلن

كان كونور ماكجريجور حاضرا في حدث بيلاتور دبلن، حيث تحدث الأيرلندي، الذي عاد إلى دائرة الضوء هذه الأيام بعد تأجيل عودته إلى المثمن، وشرح أسباب إصابته، ومستقبله.

وقال "الإصابة مؤلمة، إنه أمر مؤلم، لن أكذب، إنه مؤلم جدا جداً، وربما أكثر من اصابة الساق، وهذه هي الحقيقة"، وأوضح أنه لا يزال يفكر في العودة إلى المثمن، حيث تنتظره معركتان متبقيتان في عقده مع UFC، وحدد موعداً لهما في آب - أغسطس وأيلول - سبتمبر.

ويعتقد ماكجريجور، كما أوضح على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه اتخذ الخطوة الصحيحة بالانسحاب من القتال لأنه أصيب "حتى لو لم تكن خطيرة للغاية"، وقال الأيرلندي إن UFC دعمته في جميع الأوقات "لقد فعلوا حقا كل ما هو ممكن من أجلي وأنا ممتن جدا لذلك لأنني كنت في مكان مظلم".



