إقفال ملعب في اسكتلندا بسبب غزو طيور النورس

قامت بمهاجمة الناس في مكان قريب وغطت الأرضية الخضراء

أُجبر ملعب للهوكي في إينفيرنيس على الإغلاق، بعد غزو طيور النورس، التي قامت بمهاجمة الناس في مكان قريب، وغطت الأرضية الخضراء.

وأكّد نادي هايلاند الاسكتلندي أنه اضطر إلى إغلاق سطحه الاصطناعي في بوغت لين، بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة نتيجة للغزو، إذ تم اجتياح الملعب بالكامل من قبل طيور النورس.

وتسبب ذلك بالفوضى وبتغطية الأرضية بالبراز والأعشاش والريش المتناثر، بينما تعرض أولئك الذين تمتعوا بالشجاعة للاقتراب الى الهجوم من قبل الطيور.

كما أعلن النادي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به أن المكان مغلق حتى إشعار آخر، مضيفاً أنه سيصدر تحديثاً آخر بمجرد حل المشكلة.











