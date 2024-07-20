حفل افتتاح أولمبياد باريس مهدد والبروفات مُعلّقة !!

بات حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بخطر

قبل ستة أيام على موعده، المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري، على نهر السين بمشاركة 3 آلاف فنان و400 راقص، بات حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بخطر، بسبب تهديد الاتحاد الفرنسي للفنانين المسرحيين بالإضراب عن العمل.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الخلاف داخل الاتحاد الفرنسي للفنانين المسرحيين بشأن أجور الفنانين، يهدد حفل افتتاح البطولة وبروفات حفل افتتاح الألعاب البارالمبية.

وأصدر الاتحاد بياناً جاء فيه "فيما تجري بروفات الملابس لعرض حفل افتتاح الأولمبياد، نأسف لإعلان إضراب عن العرض والبروفات التالية لحفل افتتاح الألعاب البارالمبية".

وشنّ الاتحاد غير الراضي عن ظروف عمل الفنانين والمعاملة غير المتساوية وانعدام الحوار الاجتماعي أثناء الاستعدادات للاحتفالات هجوماً على منظمي حفل الافتتاح "بينما يتم عرض شعار (نعمل بشكل أفضل معاً) في كل مكان في شوارع باريس، نلاحظ أن ظروف عملنا لم تتم مناقشتها معا، ولا للأفضل".





