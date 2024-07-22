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أغرب قصة: أنهى سباق الماراثون بزمن قدره 54 عاما

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أغرب قصة: أنهى سباق الماراثون بزمن قدره 54 عاما
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رياضات متنوعة

2024-07-22 | 01:12
أغرب قصة: أنهى سباق الماراثون بزمن قدره 54 عاما

في واحدة من أغرب القصص في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية

في واحدة من أغرب القصص في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، أنهى عداء ياباني سباق الماراثون بزمن قدره 54 عاما.
تأهل العداء الياباني شيزو كاناكوري، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2012 في العاصمة السويدية ستوكهولم، بفضل فوزه في ماراثون محلي في العام 1911.
واحتاج كاناكوري 18 يوما للوصول إلى السويد بواسطة السفن والقطارات، وشارك في السباق، على الرغم من الارهاق الشديد، ومعاناته من الطعام السويدي، ودرجة الحرارة المرتفعة جدا، وانسحاب عدد كبير من المتسابقين عن المشاركة.
فقد كاناكوري، 21 عاماً، الوعي في منتصف السباق، فقرر الانسحاب والعودة إلى اليابان، وقعل ذلك دون ابلاغ السلطات السويدية التي اعتبرته مفقودا لأكثر من 50 عاماً، قبل أن تكتشف أنه حي في بلاده، وقد شارك في نسختي من دورة الألعاب الأولمبية عامي 1920 و1924.
طلب السويديون من كاناكوري العودة إلى ستوكهولم لاستكمال السباق بشكل غير رسمي، فرحب بالفكرة وعاد في العام 1967، ونجح وهو في الـ75 عاما من عمره في إنهاء السباق، بزمن بلغ 54 عاما و8 أشهر و6 أيام و8 ساعات و32 دقيقة و20 ثانية.




أغرب قصة: أنهى سباق الماراثون بزمن قدره 54 عاما

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