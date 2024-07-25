5 من منتخب أستراليا مصابون بفيروس كورونا

عشية الافتتاح الرسمي للألعاب الأولمبية عصر غد الجمعة، أعلنت آنا ميريس، رئيسة بعثة أستراليا في أولمبياد باريس، إصابة خمس لاعبات من فريق كرة الماء بفيروس كورونا.

وقالت ميريس أن الإصابات اقتصرت على فريق كرة الماء وأنه من المقرر السماح للاعبات المصابات بالعودة إلى التدريب عندما يشعرن بأنهن في حالة جيدة.

وأضافت ميريس "نريد التأكد من أن بروتوكولاتنا تعمل بشكل جيد وأن نعلم بأن التعامل مع هذه الأمراض وتقليلها إلى الحد الأدنى جزء لا يتجزأ من كل دورة ألعاب أولمبية".





