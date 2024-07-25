حدث "نسائي" غير مسبوق في أولمبياد باريس

سوف تشهد هذه النسخة حدثاً تاريخّياً يحصل لأوّل مرّة على الإطلاق

يقام حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 مساء يوم الجمعة، وسوف تشهد هذه النسخة حدثاً تاريخّياً يحصل لأوّل مرّة على الإطلاق.

عودة الجماهير بعد القيود التي فرضت على نسخة عام 2020 في طوكيو بسبب جائحة كورونا، وظهور رياضة بريكينج لأوّل مرة كرياضة جديدة في الألعاب، وعودة مجموعة من الرياضات التي ظهرت في طوكيو، بما فيها التزلج على الألواح وكرة السلة "3 × 3" و"BMX الحرّة".

وسيكون هناك جزء آخر مهم من التاريخ صنعه الرياضيون في الأولمبياد، إذ أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في آذار - مارس أنها ستوزع الأماكن المتاحة للرياضيين بالتساوي بين الرجال والنساء.

وارتفعت مشاركة المرأة، كنسبة مئوية، في كل من محطات الألعاب الأولمبية منذ لندن 1948، عندما كانت 8.5%، ثم ارتفع هذا الرقم إلى 44.2 % بحلول عام 2012، وباتت الآن 28 من أصل 32 رياضة في باريس متساوية تمامًا بين الجنسين.





