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تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية

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تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية
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رياضات متنوعة

2024-07-25 | 04:37
تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس التعميم رقم 3/1/2024

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس التعميم رقم 3/1/2024 تاريخ 24 تموز 2024، وجاء فيه:
حدث في الآونة الأخيرة قيام بعض موظفي الوزارة بتنفيذ ما يُسمّى "دورة تدريبية في المراسلات الإدارية"، وذلك في مدينة طرابلس - محافظة الشمال، دون الحصول على موافقة الوزارة ما أدى الى بلبلة في الوسط الرياضي.
لذا،
يُحظّر على أي موظف مهما كانت صفته الإدارية إجراء أي دورة تدريبية تحت أي عنوان دون الحصول على موافقة الوزارة، وعلى الجهات الراغبة بتنفيذ مثل هذه الدورات التقدّم من الوزارة بكتاب خطيّ يحدد بموجبه نوع الدورة ومكانها وزمانها.




تعميم للوزير كلّاس بشأن الدورات التدريبية

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلّاس

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