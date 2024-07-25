المنصة الالكترونية للأولمبياد تفضح أسرار الرياضيين

بفضل الكشف عن تفاصيل شخصية للرياضيين المشاركين في الأولمبياد

بفضل الكشف عن تفاصيل شخصية للرياضيين المشاركين في الأولمبياد، حققت المنصة الالكترونية الرسمية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس انتشارا واسعاً، حيث يمكن للمتابعين معرفة معلومات خاصة عن الرياضيين المشاركين، تصل إلى أسماء شركائهم وميولهم الجنسية وشؤونهم العائلية.

وكشفت شبكة ريليفو الإسبانية، أن الموقع الرسمي لدورة باريس يجمع الملفات الشخصية للرياضيين المشاركين في الأولمبياد لتسهيل عمل الصحفيين والمستخدمين، لكن يبدو أنهم تجاوزوا الخطوط الحُمر، والرياضيين المشاركين ليسوا على علم بإدراج هذه التفاصيل ضمن حساباتهم الشخصية.

وأضافت الشبكة "هناك تناقض صارخ في الموقع الرسمي، ففيما يتم تقديم التفاصيل الشخصية عن الرياضيين، يتم حذف التفاصيل الرياضية، ومنها الملف الشخصي للاعبة كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي، الذي لم يذكر الألقاب والكرة الذهبية التي نالتها".











