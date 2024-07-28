قمّة الوقاحة .. إيقاف معلّق شهير بسبب موقفه من مشهد "العشاء الأخير"

إيقاف المعلق الرياضي بابياج عن العمل في دورة الألعاب الأولمبية

أعلن التلفزيون البولندي إيقاف المعلق الرياضي بشيميسلاف بابياج عن العمل في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وانتقد بابياج، البالغ من العمر 60 عاماً، حفل افتتاح الدورة وقال "عالم بلا سماء ولا شعوب ولا أديان .. هذه رؤية لعالم ينبغي أن يحتضن الجميع للأسف"، وذلك على خلفية المحاكاة الساخرة لمشهد "العشاء الأخير" للسيد المسيح من قبل مثليين وممثلي مجتمع "الميم".

وقال التلفزيون في بيان "التفاهم المتبادل والتسامح والمصالحة ليست الأفكار الأولمبية الرئيسية فحسب، بل هي أيضا أساس المعايير التي يسترشد بها التلفزيون البولندي ولا نتفق على انتهاكها، ونبلغكم أنه بعد الكلمات الفاضحة التي أدلى بها بشيميسلاف بابياج أمس، فقد تم إيقافه عن مهامه الرسمية، ولن يعلق على المنافسات خلال الألعاب الأولمبية".

ويعتبر بابياج من أكثر الاعلاميين البولنديين احتراماً، وقد ظهر على التلفزيون البولندي في العام 1992 أثناء بث الألعاب الأولمبية في برشلونة.





