فيديو - شوائب أولمبياد باريس: أسرّة ضيّقة بتصنيع فاشل يكسوها البقً !!

يبدو أنّ تنظيم فرنسا للحدث دونه شوائب وملاحظات بالجملة

على الرغم من الانتقادات التي طالت بعض مشاهده، قد يكون حفل افتتاح اولمبياد باريس تاريخياً كما قال البعض وقد لا يكون، لكن بعيداً عنه، يبدو أنّ تنظيم فرنسا للحدث دونه شوائب وملاحظات بالجملة.

فبعد حوادث السرقة العديدة، التي طالت إحداها المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، والأسطورة البرازيلية زيكو، وقضية توقف القطارات وما رافقها من فوضى، كانت الأسرّة التي جهزت لنوم الرياضيين في القرية الاولمبية كارثية.

وعلى الرغم من أن الرئيس الفرنسي ماكرون خصص 12 مليار يورو للألعاب الأولمبية، فقد نشر العديد من الرياضيين فيديوهات من الغرف الصغيرة الضيقة في القرية الاولمبية، تضمنت عرضاً لأسرّة بدا أنها من الورق المقوى، أو مُصنّعة بطريقة بدائية وتكسوها حشرة البق، التي انتشرت بكثرة في فترة سابقة في فرنسا.

ويعاني الرياضيون أصحاب الأجساد الضخمة بشكل خاص، إذ ان الأسرّة لا تتسع لهم، فيضطرون لإيجاد حلول طارئة كجمع سريرين معاً، كما حصل مع بعثة منتخب جورجيا.





