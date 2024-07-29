مدرب مصري يُبدع في الأولمبياد ويضع لمسته على ميدالية أميركية

كتب مدرب مصري تاريخه الشخصي للمرة الثانية بحروف من ذهب

كتب مدرب مصري، يُدعى أمجد عبد الحليم، تاريخه الشخصي للمرة الثانية بحروف من ذهب، في الألعاب الأولمبية عموماً واولمبياد باريس.

فقد نجح عبد الحليم، المقيم في الولايات المتحدة، في قيادة اللاعبة الأميركية لي كيڤير إلي نهائي اولمبياد باريس في سلاح الشيش للسيدات، بعدما قادها سابقاً الى الفوز بالميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو 2020.

ويعمل عبد الحليم، 55 عاما، وهو أحد أفضل مدربي رياضة المبارزة في العالم، في الولايات المتحدة الأميركية منذ العام 2002، وقد تولى قيادة منتخب السيدات الأميركي من قبل، وكان أحد المدربين في بعثة البلاد في أولمبياديّ 2012 و2016.







