اعتقال والد البطلة الأولمبية بسبب قبلة !!

اعتقل والد بطلة أولمبية في فرنسا بعد فوز ابنته

اعتقل والد بطلة أولمبية في فرنسا يوم أول أمس الخميس، بتهمة التحرّش الجنسي على متطوعة أولمبية، بقبلة غير رضائية على الفم، بعد فوز ابنته، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في باريس.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الاعتقال جاء بعد شكوى قدمتها متطوعة يوم الأربعاء قالت فيها إن والد بطلة الجودو قبّلها دون موافقتها، بعد فوز ابنته مباشرة، وأضاف البيان أن "المتهم اعتقل والتحقيقات جارية"، دون تحديد هويات الأشخاص المتورطين.

وأشارت صحيفة لو باريزيان الى أن الرجل هو والد الكرواتية باربرا ماتيتش، التي ضمنت نيل ميدالية الجودو الأولمبية في فئة أقل من 70 كيلوجراماً بعد فوزها على الإسبانية آي تسونودا في ربع النهائي.

وأضافت أن الحادث وقع خلال إحدى جولات التصفيات، عندما أمسك والد ماتيتش، الذي كان في مكان غير مصرح به، المتطوعة البالغة من العمر 24 عاما من كتفيها وقبلها على فمها دون موافقتها، وبعد ذلك، توجت ماتيتش بطلة أولمبية في فئتها.







