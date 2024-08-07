باريس 2024 - حتى الوزيرة لم تسلم من السرقة !!

فقدت خلالها حقيبة يد تحتوي على 35 ألف دولار

تعرّضت نائبة وزير الرياضة وسياسة الشباب في جنوب السودان الى عملية سرقة، فقدت خلالها حقيبة يد تحتوي على 35 ألف دولار، مخُصصة لنفقات وفد بلادها المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس.

وذكرت لوفيغارو إن الحادث وقع في أحد الفنادق في ضاحية فيلجويف، حيث تركت نائبة الوزير حقيبتها التي تحتوي أموال ومجوهرات وهاتف محمول ووثائق شخصية على طاولة في الفندق دون مراقبة، وأفاد الموظفون أنهم لم يروا شيئاً.

وفي وقت لاحق، عثرت الشرطة على الحقيبة فارغة من محتوياتها في بلدية ماسي بالقرب من باريس، لتكتمل حالة جديدة سبقها حالات عدّة مثل فقدان نجم كرة القدم البرازيلي السابق زيكو حقيبة تقدر محتوياتها بـ500 ألف يورو، وتعرض فريق الدراجات السلوفاكي ومنتخب الكرة الأرجنتيني للسرقة.







