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زورق أوكراني يتسبب بمشكلة في باريس !!

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زورق أوكراني يتسبب بمشكلة في باريس !!
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رياضات متنوعة

2024-08-08 | 04:41
زورق أوكراني يتسبب بمشكلة في باريس !!

تحظر اللجنة الأولمبية الدولية الشعارات السياسية

اذا كان الاتحاد الدولي للكانوي قد وضع اللافتة ضمن تصنيف "الدعاية" الممنوعة، لم توافق لاعبة زوارق الكانو الأوكرانية أنستازيا ريباتشوك على ذلك، واعتبرت أنها مظلومة.
وقامت ريباتشوك بتصميم قاربها بنفسها، وكتبت عليه عبارة "أنا أوكرانية"، لكن الاتحاد الدولي للكانوي أجبرها على تغطيتها تحت عنوان "الدعاية الممنوعة"، فيما اعتبرت أن لافتة "أنا أوكراني" تشير إلى الانتماء للبلاد ولا تمثل دعاية لأي شيء.
وفيما تحظر اللجنة الأولمبية الدولية الشعارات السياسية مثل "أوقفوا الحرب"، اعتبرت الشركة الراعية للاعبة الكانو الأوكرانية، أن قصة تصميم قارب أنستازيا لها معنى رمزي عميق، كونه يعكس الهوية الأوكرانية.
وتشارك حاملة الميدالية الفضية في أولمبياد 2020، في حدثين خلال أولمبياد اريس، هما سباقات التجديف المزدوجة لمسافة 500 متراً وسباقات التجديف الفردية لمسافة 200 متراً.



زورق أوكراني يتسبب بمشكلة في باريس !!

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد الدولي للكانوي

أنستازيا ريباتشوك

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