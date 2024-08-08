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فيديو - الهنديّة التي ألهمت بلادها .. قصّت شعرها واُستبعدت من النهائي

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فيديو - الهنديّة التي ألهمت بلادها .. قصّت شعرها واُستبعدت من النهائي
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رياضات متنوعة

2024-08-08 | 11:35
فيديو - الهنديّة التي ألهمت بلادها .. قصّت شعرها واُستبعدت من النهائي

شكّلت الهندية فينيش فوجات مفاجأة رياضة المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية

شكّلت الهندية فينيش فوجات، مفاجأة رياضة المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس، كونها لاعبة غير مصنفة، وتمكنت من الوصول الى المباراة النهائية لوزن 50 كيلوغراماً، قبل أن يتم استبعادها.
فقد تأهلت فوجات  الى النهائي بعد فوزها بثلاث مباريات، وأصبحت أول هندية تتأهل للمباراة النهائية في رياضة المصارعة الأولمبية، قبل أن يتم استبعادها من النهائي، بسبب زيادة في وزنها بواقع 200 غراماً فقط.
بعد ذلك، أعلنت فوجات، 29 عاماً، اعتزالها، وكتبت على منصة إكس "فازت المصارعة، وأنا خسرت، تحطمت أحلامي، لا يوجد لدى القوة للاستمرار، الوداع، المصارعة من 2001 إلى 2024، سأظل دائما ممتنة لكم كلكم، أنا آسفة".
وأشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ببطلته، وكتب عبر منصة إكس "فينيش، أنت بطلة بين أبطال، أنت فخر الهند، وملهمة لكل مواطن، إخفاق اليوم مؤلم، أتمنى لو كان بإمكان الكلمات أن تعبر عن مدى الشعور باليأس الذي أشعر به".
وقال دينشاو بارديوالا، طبيب الفريق "كل الإجراءات الصارمة تم اتخاذها، بما في ذلك قص شعرها، ورغم ذلك لم يكن وزنها أقل من المسموح به"، كما تم نقلها للمستشفى، حيث حصلت على سوائل لمنع الجفاف وإجراء فحوص لها.


فيديو - الهنديّة التي ألهمت بلادها .. قصّت شعرها واُستبعدت من النهائي

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