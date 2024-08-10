فيديو - قرية "إيمان خليف" تحتفل والجزائر ترقص فرحاً

اجتاح مد بشري وسط العاصمة الجزائر

تحولت قرية بيبان مصباح، التابعة لبلدية عين بوشقيف في الجزائر، الى ساحة احتفالات كبيرة، بعد فوز ابنة البلدة إيمان خليف، بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة لوزن 66 كيلوجراماً للسيدات في أولمبياد باريس، لتصبح أول عربية تحصد ميدالية في هذه اللعبة في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

وتجمع أفراد عائلة الملاكمة الجزائرية وسكان البلدة ووافدين من بلدات مجاورة، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الفرح العارمة، والتي امتدت الى انحاء البلاد، حيث اجتاح مد بشري وسط العاصمة الجزائر.

وقالت خليف "أشكر الله عزوجل الذي وفقني في مسيرتي، فقد بدأت منذ ثماني سنوات وأنا أحلم بالأولمبياد، وبعد تعب وعناء كبير شاهدتموه، الحمدلله توّج هذا العناء بالميدالية الذهبية التي اهديها الى كامل العالم العربي وشعب الجزائر وعائلتي، وكل من ساندني حيث أنني تلقيت رسائل دعم من كل العالم".

وتابعت خليف إن حصولها على الميدالية كان الرد على الحملة الشرسة التي طالتها، وقالت "تعرضت للتنمر ولحملة شرسة، وهذا أكبر رد، الميدالية الذهبية، دائما كان الرد في الحلبة، أنا اعتبرتها حرب وكملت في حلمي، واليوم تحقق الحلم .. إنهم أعداء النجاح، وهذه الهجمات أعطت نكهة خاصة لنجاحي".

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النجمة ايمان في اتصال هاتفي وكتب على منصة إكس "كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان .. انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر .. شكرا لكِ إيمان".

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الرئيس الجزائري يهنئ إيمان خليف عقب إنجازها التاريخي#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024#Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/b90EysUSMH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 9, 2024 الأجواء في قلب باريس بعد تتويج إيمان خليف بأجمل ميدالية في تاريخ الأولمبياد لرياضية حصدت الكثير من الحاقدين ، وكسبت جمهورا أكبر من المنصفين والمحبين و المتعاطفين .. pic.twitter.com/csd0E5cyXL — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) August 9, 2024







