الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - قرية "إيمان خليف" تحتفل والجزائر ترقص فرحاً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - قرية &quot;إيمان خليف&quot; تحتفل والجزائر ترقص فرحاً
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-08-10 | 05:05
فيديو - قرية "إيمان خليف" تحتفل والجزائر ترقص فرحاً

اجتاح مد بشري وسط العاصمة الجزائر

تحولت قرية بيبان مصباح، التابعة لبلدية عين بوشقيف في الجزائر، الى  ساحة احتفالات كبيرة، بعد فوز ابنة البلدة إيمان خليف، بالميدالية الذهبية في منافسات الملاكمة لوزن 66 كيلوجراماً للسيدات في أولمبياد باريس، لتصبح أول عربية تحصد ميدالية في هذه اللعبة في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية.
وتجمع أفراد عائلة الملاكمة الجزائرية وسكان البلدة ووافدين من بلدات مجاورة، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الفرح العارمة، والتي امتدت الى انحاء البلاد، حيث اجتاح مد بشري وسط العاصمة الجزائر.
وقالت خليف "أشكر الله عزوجل الذي وفقني في مسيرتي، فقد بدأت منذ ثماني سنوات وأنا أحلم بالأولمبياد، وبعد تعب وعناء كبير شاهدتموه، الحمدلله توّج هذا العناء بالميدالية الذهبية التي اهديها الى كامل العالم العربي وشعب الجزائر وعائلتي، وكل من ساندني حيث أنني تلقيت رسائل دعم من كل العالم".
وتابعت خليف إن حصولها على الميدالية كان الرد على الحملة الشرسة التي طالتها، وقالت "تعرضت للتنمر ولحملة شرسة، وهذا أكبر رد، الميدالية الذهبية، دائما كان الرد في الحلبة، أنا اعتبرتها حرب وكملت في حلمي، واليوم تحقق الحلم .. إنهم أعداء النجاح، وهذه الهجمات أعطت نكهة خاصة لنجاحي".
وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النجمة ايمان في اتصال هاتفي وكتب على منصة إكس "كلنا فخر واعتزاز بكِ، أيتها البطلة الأولمبية إيمان .. انتصارك اليوم هو انتصار الجزائر وذهبك ذهب الجزائر .. شكرا لكِ إيمان".
 
 
 



فيديو - قرية "إيمان خليف" تحتفل والجزائر ترقص فرحاً

رياضة

رياضات متنوعة

إيمان خليف

الملاكمة

أولمبياد باريس

دورة الألعاب الأولمبية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أولمبياد باريس - خطأ معيب تكرر في حفلات التتويج
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تكشف فضائح نظيرتها الأميركية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - لن تُصدقوا أين يتمرّن الباكستاني أرشد مُحطّم الرقم الأولمبي
07:01

فيديو - لن تُصدقوا أين يتمرّن الباكستاني أرشد مُحطّم الرقم الأولمبي

يتدرب في أماكن نائية وقاحلة ومفتوحة في قريته

07:01

فيديو - لن تُصدقوا أين يتمرّن الباكستاني أرشد مُحطّم الرقم الأولمبي

يتدرب في أماكن نائية وقاحلة ومفتوحة في قريته

أولمبياد باريس - خطأ معيب تكرر في حفلات التتويج
05:40

أولمبياد باريس - خطأ معيب تكرر في حفلات التتويج

خلال حفل تتويج الفائزين في مسابقة الملاكمة لوزن 92 كيلوغراماً

05:40

أولمبياد باريس - خطأ معيب تكرر في حفلات التتويج

خلال حفل تتويج الفائزين في مسابقة الملاكمة لوزن 92 كيلوغراماً

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تكشف فضائح نظيرتها الأميركية
2024-08-09

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تكشف فضائح نظيرتها الأميركية

في خضم دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس

2024-08-09

الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تكشف فضائح نظيرتها الأميركية

في خضم دورة الألعاب الأولمبية الجارية في باريس

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024