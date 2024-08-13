تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات المقبلة

عاجل
حماس: ندعو منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأقصى
حماس: ندعو منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية إلى التحرك الجاد لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الأقصى
حماس: تكرار اقتحامات المستوطنين للأقصى لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث بهويته
حماس: تكرار اقتحامات المستوطنين للأقصى لن تفلح في تهويده أو فرض واقع جديد عليه والعبث بهويته
حماس: اقتحام بن غفير وغولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين
حماس: اقتحام بن غفير وغولدكنوبف لباحات الأقصى إمعان في العدوان على شعبنا ومقدساته واستفزاز لمشاعر المسلمين
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
31 o
AlJadeedTv
البقاع
34 o
AlJadeedTv
الجنوب
31 o
AlJadeedTv
الشمال
33 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
30 o
AlJadeedTv
كسروان
32 o
AlJadeedTv
متن
32 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات المقبلة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات المقبلة
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-08-13 | 05:24
تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات المقبلة

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس التعميم رقم 5/1/2024

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس التعميم رقم 5/1/2024 تاريخ 13 آب 2024 الموّجه الى الجمعيات والإتحادات الرياضية كافة، وجاء فيه:

سنداً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) التي تنص على "تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية بأربع سنوات على أن تجري الإنتخابات بعد إنتهاء الدورة الأولمبية الصيفية أُقيمت أم لم تقم".
وسنداً لأحكام المادة الرابعة والعشرين من المرسوم نفسه التي تنص على "لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في إنتخاب هيئة إدارية للإتحاد إلا بعد مرور سنة على انتسابها، وأن تكون قد شاركت في المسابقات السنوية الإلزامية ... وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الإنتخاب (2024)".
وبناء لما ورد أعلاه، وحرصاً على سير العملية الإنتخابية للإتحادات، على هذه الإتحادات تزويد الوزارة بلائحة تتضمن أسماء الجمعيات الرياضية التي يحق لها المشاركة في عملية التصويت وتلك التي لا يحق لها، تمهيداً لإعداد ما يلزم من قبلها.
وحرصاً على مشاركة الجمعيات الرياضية المستوفية للشروط  سنداً لما ورد أنفاً، على الجمعيات التأكد من صلاحية إفادتها الإدارية بتاريخ موعد الإنتخاب، حيثُ أنه لا يحق لأي جمعية انتهت ولاية هيئتها الإدارية المشاركة في التصويت.



تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن الانتخابات المقبلة

رياضة

رياضات متنوعة

وزير الشباب والرياضة

الدكتور جورج كلّاس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الكلب تشيكو يُنقذ كوريا الجنوبية من التداعيات الفرنسية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

الكلب تشيكو يُنقذ كوريا الجنوبية من التداعيات الفرنسية
01:14

الكلب تشيكو يُنقذ كوريا الجنوبية من التداعيات الفرنسية

قررت السلطات الكورية الجنوبية تطبيق إجراءات

01:14

الكلب تشيكو يُنقذ كوريا الجنوبية من التداعيات الفرنسية

قررت السلطات الكورية الجنوبية تطبيق إجراءات

الفوضى حتى الرمق الأخير .. متسلّق على برج إيفل
2024-08-12

الفوضى حتى الرمق الأخير .. متسلّق على برج إيفل

يبدو أن الفوضى التنظيمية لازمت أولمبياد باريس حتى يومه الأخير

2024-08-12

الفوضى حتى الرمق الأخير .. متسلّق على برج إيفل

يبدو أن الفوضى التنظيمية لازمت أولمبياد باريس حتى يومه الأخير

17 ميدالية حصيلة العرب في الأولمبياد .. إليكم الترتيب
2024-08-12

17 ميدالية حصيلة العرب في الأولمبياد .. إليكم الترتيب

بينها سبع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات

2024-08-12

17 ميدالية حصيلة العرب في الأولمبياد .. إليكم الترتيب

بينها سبع ذهبيات وأربع فضيات وست برونزيات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024