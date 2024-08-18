في طريق المجد .. محطة احترافية تنتظر إيمان خليف

حصدت الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس

أعلن إيدي هيرن، المروج الشهير لنزالات الملاكمة المحترفة في بريطانيا، عن رغبته في التعاقد مع البطلة الجزائرية إيمان خليف، التي حصدت الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وتحدث هيرن الى قناة الملاكمة "آي إف إل تي في" قائلاً "إنها من الهواة، وقدمت أداء جيدا للغاية، واستطاعت التألق على الحلبة .. نعم، سأوقع معها، فليس هناك ما يمنع ذلك، إنها ملاكمة موهوبة، ولديها إمكانات تسويقية حقيقية".

واستند هيرن الى أن رصيد الملاكمة الجزائرية ارتقى على انستغرام من 30 ألفاً الى 2.1 مليون، وهو الذي يُدرك أهمية التسويق من خلال رعاية شركته "ماتش رووم سبورت" لعدد من أفضل الملاكمين في العالم مثل أنتوني جوشوا وغينادي غولوفكين وكاتي تايلور.



