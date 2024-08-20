طرد حكم من UFC بعد نزال .. إليكم السبب

عانى الاسترالي تاي تويفاسا من هزيمته الخامسة على التوالي في المثمن خلال UFC 305 في راك أرينا في مدينة بيرث الأسترالية، ليسيطر السورينامي جيرزينو روزنشتروك على الوزن الثقيل، مستفيداً من قرار منقسم للحكام أثار جدلا بين منظمة UFC وحكامها.فقك كانت بطاقة نتائج المباراة الصادرة عن أحد الحكام شائنة الى درجة أنها انتهت بطرده بالكامل من المنظمة الشهيرة.وإذا كان من الواضح للجميع أن روزينسترويك هزم تويفاسا عن جدارة، فقد رأى القاضي هوي بوث الأمور بشكل مختلف وسجل المعركة (30-27) لصالح الأخير.وكان الكاتب الرياضي كيفن إيول أول من أبلغ عن طرد بوث من المثمن، بعد استبعاده من الحدث الرئيسي لتلك الليلة بين كاي كارا فرانس وستيف إرسيغ.ليست هذه هي المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي تثير فيها بطاقة حكم الجدل في UFC، لكنها كانت في أستراليا واضحة ومحرجة، ما استدعى تدخل المنظمة واتخاذها لقرار سريع.