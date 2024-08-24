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فيديو - أسقط نفسه عن الجواد وهو متصدّر فما السبب؟

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فيديو - أسقط نفسه عن الجواد وهو متصدّر فما السبب؟
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رياضات متنوعة

2024-08-24 | 02:47
فيديو - أسقط نفسه عن الجواد وهو متصدّر فما السبب؟

تم استبعاد الفارس الذي سقط عن ظهر حصانه بطريقة غريبة

تم استبعاد الفارس الذي سقط عن ظهر حصانه بطريقة غريبة وغير متوقعة، عندما كان يتصدر سباقاً، لمدة خمس سنوات.
وجرت اعادة لقطات لسقوط ألفينيو روي المفاجئ في مضمار تشامب دي مارس في موريشيوس، عشرات المرات، وذكر تقرير الحكام أن الفارس فقد توازنه وسقط، فيما عبر المقامرون الغاضبون عن آرائهم بوضوح، وصوتوا بأغلبية ساحقة لصالح حظر روي مدى الحياة في استطلاع للرأي.
ومثل روي في جلسة استماع يوم الأربعاء، حيث طرح عددا من الأسباب لما حصل في العاشر من الشهر الجاري، ومنها أن سرجه قد تحرك، قبل أن يقرر القضاة معاقبته بالايقاف خمس سنوات.




فيديو - أسقط نفسه عن الجواد وهو متصدّر فما السبب؟

رياضة

رياضات متنوعة

ألفينيو روي

تشامب دي مارس

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