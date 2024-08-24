فيديو - أسقط نفسه عن الجواد وهو متصدّر فما السبب؟

🎥 | A jockey fell off his horse in bizarre fashion while leading a race in Mauritius.



STORY: https://t.co/WwwYLfg4pZ pic.twitter.com/jOwAMwAbtf — Racenet (@RacenetTweets) August 13, 2024

تم استبعاد الفارس الذي سقط عن ظهر حصانه بطريقة غريبة وغير متوقعة، عندما كان يتصدر سباقاً، لمدة خمس سنوات.وجرت اعادة لقطات لسقوط ألفينيو روي المفاجئ في مضمار تشامب دي مارس في موريشيوس، عشرات المرات، وذكر تقرير الحكام أن الفارس فقد توازنه وسقط، فيما عبر المقامرون الغاضبون عن آرائهم بوضوح، وصوتوا بأغلبية ساحقة لصالح حظر روي مدى الحياة في استطلاع للرأي.ومثل روي في جلسة استماع يوم الأربعاء، حيث طرح عددا من الأسباب لما حصل في العاشر من الشهر الجاري، ومنها أن سرجه قد تحرك، قبل أن يقرر القضاة معاقبته بالايقاف خمس سنوات.