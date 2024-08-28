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تعميم لوزير الشباب والرياضة بشأن إصدار شهادات المدربين والحكّام

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تعميم لوزير الشباب والرياضة بشأن إصدار شهادات المدربين والحكّام
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رياضات متنوعة

2024-08-28 | 04:03
تعميم لوزير الشباب والرياضة بشأن إصدار شهادات المدربين والحكّام

التعميم رقم 6/1/2024 تاريخ 27 آب 2024،

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس التعميم رقم 6/1/2024 تاريخ 27 آب 2024، المتعلق بكيفية شهادات لمدربين وحكّام في ألعاب رياضية مختلفة.

وجاء في التعميم "بعدما تبين عشوائية إصدار شهادات لمدربين وحكّام في ألعاب رياضية مختلفة موقّعة إمّا من مدربين أفراد أو رؤساء جمعيات رياضية دون أي إشراف لإتحاد اللعبة أو لوزارة الشباب والرياضة، تُحدد آلية إصدار  الشهادات للحكّام والمدربين الراغبين بمصادقتها من قبل الوزارة على النحو التالي:

1.    على الجمعية الرياضية التي ترغب بإقامة دورة لإعداد حكام أو مدربين في لعبة معينة التقدم من الإتحاد المختص بطلب الموافقة على الدورة والإشراف عليها على أن يتضمن الطلب كافة تفاصيل الدورة وذلك ضمن مهلة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل موعد الدورة.

2.    على الإتحاد البت بطلب الجمعية خلال مهلة لا تزيد عن الشهر وإبلاغ الوزارة بكتاب يتضمن موافقته على إقامة هذه الدورات والإشراف عليها قبل موعدها بأسبوع على الأقل، وعلى الوزارة تكليف من يلزم من موظفيها للإشراف على هذه الدورة.

وفي ختامها، يتم إيداع الوزارة تقريراً يتضمن أسماء المشاركين الناجحين على أن تُوقع الشهادات  من الإتحاد المختص والمدرب ويُصادق  عليها من قبل وزارة الشباب والرياضة - المديرية العامة للشباب والرياضة.

تعميم لوزير الشباب والرياضة بشأن إصدار شهادات المدربين والحكّام

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الدكتور جورج كلاّس

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