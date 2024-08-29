اعتراف مُدهش لحبيب ... أردت أن أعضّ قلبه !!

المعركة التي سجل فيها حبيب انتصاره ال29 بلا هزيمة

مرت ست سنوات تقريباً، ويبدو من المستحيل أن يشبه أي شيء في UFC، ما حدث في ليلة السابع من تشرين الاول - أكتوبر 2018 خلال UFC 229.

يومذاك، وقعت المعركة التي سجل فيها حبيب نورماغوميدوف انتصاره التاسع والعشرون بلا هزيمة، وكان على حساب كونور ماكجريجور، وعلى تاج الوزن الخفيف.

وفي بودكاست مؤخراً، قال حبيب "أردت أن أعض قلب شخص ما، كان هذا شعوري، هل سبق لك أن عانيت منه؟ أردت فقط أن أعضه"، بعد أن دفع إلى أقصى حد لإخضاع الأيرلندي.

وقال حبيب "أتذكر عندما ذهبت إلى القفص. نظرت إلى دانا (وايت)، وأخبرته أنني لا أستطيع حماية كونور ماكجريجور بعد الآن، فسألني عما أقصد، فكررت لن تحميه اليوم".







