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سببٌ لا يُصدّق لوفاة الرياضية الأكثر تتويجا في فنزويلا

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سببٌ لا يُصدّق لوفاة الرياضية الأكثر تتويجا في فنزويلا
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رياضات متنوعة

2024-09-02 | 00:51
سببٌ لا يُصدّق لوفاة الرياضية الأكثر تتويجا في فنزويلا

تم العثور على البطلة الأولمبية خمس مرات ميتة في شقتها

في التاسع عشر من الشهر الفائت، تم العثور على دانييلا لاريل شيرينوس، البطلة الأولمبية خمس مرات، ميتة في شقتها، بعد أن اتصل زملاؤها بالشرطة، عندما لم تحضر إلى العمل.
ومع اكتمال التحقيقات، أعلنت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من الفندق الذي تعمل فيه اللاعبة الفنزويلية المقيمة في لاس فيغاس، حيث تنبه زملاؤها الى غيابها عن مهامها المعتادة، ليتبين من فحوص ما بعد الوفاة، وجود بقايا طعام صلبة في قصبتها الهوائية، ما أكد أنها اختنقت بطعامها حتى الموت.
كانت شيرينوس التي توفيت عن 50 عاماً، لاعبة مميزة، بل أحد أكثر الرياضيين تتويجا في فنزويلا، وقد مثلت بلادها على مضمار السباق في برشلونة 1992 وأتلانتا 1996 وسيدني 2000 وأثينا 2004 ولندن 2012، لكنها لم تحصد أي ميدالية أولمبية.
فازت دانييلا بميدالية فضية في دورة ألعاب أميركا الوسطى 1990، وفضيتين أخريين في دورة ألعاب عموم أميركا 2003، وثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية في دورة ألعاب أميركا الوسطى والبحر الكاريبي 2002، وذهبيتين في دورة ألعاب عموم أميركا 2011.



سببٌ لا يُصدّق لوفاة الرياضية الأكثر تتويجا في فنزويلا

رياضة

رياضات متنوعة

دانييلا لاريل شيرينوس

برشلونة 1992

أتلانتا 1996

سيدني 2000

أثينا 2004

لندن 2012

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