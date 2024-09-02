نجم "تيك توك" يُدمّر منافسه ويشتبك مع الجمهور !!

بعد فوزه على جورج فينسوم في نزال الملاكمة

تورط المؤثر على تيك توك "HSTikkyTokky" في معركة مع بعض المتفرجين، وكان على وشك إلقاء كرسي نحوهم، بعد فوزه على جورج فينسوم في نزال الملاكمة الذي جرى ضمن حدث Misfits في العاصمة الإيرلندية دبلن.

وحققت الظاهرة عبر الإنترنت المعروف باسم HS فوزا على فينسوم نجم برنامج جزيرة الحب السابق، في نزال من جانب واحد، حيث تدخل الحكم لوضع حد لمعركة هزلية تماماً.



وكانت تلك بداية الفوضى، حيث واجه HS أحد أفراد الجمهور، فحصل سجال لفظي سرعان ما ارتفعت حرارته، ليبصق المؤثر في وجه المتفرج، قبل أن يوجه ضربة قوية له، واجتذب الشجار آخرين من الحشد، ثم رجال الأمن الذين وضعوا حدّا لما يحصل. وكانت تلك بداية الفوضى، حيث واجه HS أحد أفراد الجمهور، فحصل سجال لفظي سرعان ما ارتفعت حرارته، ليبصق المؤثر في وجه المتفرج، قبل أن يوجه ضربة قوية له، واجتذب الشجار آخرين من الحشد، ثم رجال الأمن الذين وضعوا حدّا لما يحصل.









