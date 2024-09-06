كونور ماكغريغور مرشح لرئاسة ايرلندا ويهدد الطبقة الحاكمة

أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2025 في بلاده إيرلندا



في بيان مطوّل، أعلن المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، البالغ 36 عاماً، بطل UFC السابق، المثير للجدل، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية للعام 2025 في بلاده إيرلندا.

وتحدث ماكغريغور في بيانه المطول عن تطلعاته السياسية، مُصرّحاً بأنه الرجل الأكثر تأهيلا لتمثيل شعبه، موضحا ما سيفعله في حال تم انتخابه لمنصب رئيس البلاد.

وكتب ماكغريغور عبر منصة إكس "سأحصل على كل الإجابات التي يحاول الإيرلنديون الحصول عليها من اللصوص ومدمري العائلات والشركات الصغيرة، سيتم استدعاء الدجالين من مناصبهم للإجابة على أسئلة شعب إيرلندا، وسأقوم بذلك بحلول نهاية اليوم، أو لن يتبقى لي خيار سوى حل مجلس النواب بالكامل".

وقال ماكغريغور أن البلاد بحاجة إلى رئيس نشيط يعمل حصريا لصالح الشعب "أنا الخيار المنطقي الوحيد".









