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زوجة النجم الاسكتلندي ماتت غرقاً في إدنبرة

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زوجة النجم الاسكتلندي ماتت غرقاً في إدنبرة
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رياضات متنوعة

2024-09-09 | 01:50
زوجة النجم الاسكتلندي ماتت غرقاً في إدنبرة

توفيت زوجة أسطورة الرجبي الاسكتلندي سكوت هاستينجز بعد اختفائها أثناء ممارسة السباحة في إدنبرة.
واختفت جينيفر هاستينجز، المعروفة باسم جيني، في خليج واردي، مساء يوم الثلاثاء الفائت، ما أثار جهود بحث مكثفة شاركت فيها الشرطة وخفر السواحل، الى ان تم العثور على السيدة البالغة من العمر 60 عاماً ميتى غلى أحد الشواطيء.
وأكدت عائلة هاستينجز، التي أصيبت بالصدمة بسبب هذا الحادث، أن جيني "عانت من مشاكل في صحتها العقلية"، و"في النهاية لم تتمكن من التأقلم في هذه المناسبة".
وأوضحت بيانات أخرى من العائلة "ذهبت جيني للسباحة في خليج فورث بعد ظهر يوم الثلاثاء، وتعاملت الشرطة مع الحادث باعتباره قضية اختفاء عالية الخطورة"، وأضاف "لقد أحبت الماء ولكن لسوء الحظ لم يكن عقلها في مكان آمن".




زوجة النجم الاسكتلندي ماتت غرقاً في إدنبرة

رياضة

رياضات متنوعة

سكوت هاستينجز

جينيفر هاستينجز

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