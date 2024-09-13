مقتل نجم الهوكي الأميركي في حادث مأساوي

لعب أكثر من 100 مباراة في دوري الهوكي الوطني

توفي اللاعب السابق ستيفن بيات، الذي لعب أكثر من 100 مباراة في دوري الهوكي الوطني، بشكل مأساوي عن عمر ناهز 44 عاماً.

وأفادت التقارير أنّ اللاعب الكندي، الذي تم اختياره في المركز 32 من قبل فريق أناهايم دكس في عام 1998، توفي متأثراً بجراحه بعد حادث مأساوي الشهر الماضي.

وتم تأكيد الخبر من قبل رابطة خريجي دوري الهوكي الوطني يوم الخميس، وقالت في بيان لها إنها شعرت بالحزن الشديد عندما علمت بوفاة ستيفن بيات متأثراً بجراحه بعد حادث مأساوي وقع قبل أكثر من أسبوعين بقليل.

وفي الوقت نفسه، كشف خريجو دوري الهوكي الوطني الأميركي عن أنه في أعقاب هذا الحادث، سيساعد ستيفن في إنقاذ حياة العديد من الأشخاص من خلال التبرع بالأعضاء.





