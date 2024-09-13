وفاة "المسخ" عن 36 عاماً يصدم عالم كمال الأجسام

كان أحد أكثر الشخصيات متابعة بسبب حالته البدنية المذهلة



توفي البيلاروسي، إيليا يفيمتشوك، المعروف للجميع باسم "المسخ"، عن عمر ناهز 36 عاما لأسباب لا تزال غير معروفة.

ويقال بأن النظام الغذائي للاعب كمال الأجسام، البالغ طوله 1.85 متر ووزنه 165 كيلوغراماً، وهو الأكثر وحشية في العالم، مع 108 قطعة من السوشي، و2.5 كيلوغراماً من شرائح اللحم، و50 جرعة من الأنسولين يومياً، هو السبب.

وعلى الرغم من عدم كونه محترفا، إلا أنه كان أحد أكثر الشخصيات متابعة بسبب حالته البدنية المذهلة، وكان يزن 165 كيلوغراما بسبب ارتفاع السعرات الحرارية اليومية التي يستهلكها.

وضعت الفرضيات الأولى الوفاة على أنها ناتجة عن أزمة قلبية وبسبب نمط الحياة والأكل والمواد التي يستهلكها الرياضي، مثل المنشطات أو السينثول.





