المبرقع يبلغ كلّاس إرسال قافلة مساعدات عراقية ويتقدّم وقفة تضامنية في بغداد

المبرقع أعرب عن تضامن شباب ورياضي وشعب العراق مع لبنان

تلقى وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس اتصالاً هاتفياً من نظيره العراقي الدكتور احمد المبرقع، أعرب فيه عن تضامن شباب ورياضي وشعب العراق مع لبنان.

واكد المبرقع على وضع امكانيات وزارة الشباب والرياضة العراقية في خدمة الاحتياجات الاجتماعية والرياضية، كما أبلغ نظيره اللبناني ان قافلة مساعدات إغاثية سيتم إرسالها إلى لبنان عربوناً عن التضامن الاخوي بين الشعبين.

من جهة ثانية، نظمت وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية مع الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، اللذان يتعرضان لأبشع هجمة إرهابية من الكيان الغاصب.

وتقدّم وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد المبرقع المتضامنين مع لبنان وفلسطين، ومعه الملاك المتقدم في الوزارة والموظفين.

وقال المبرقع "إن الوقفة المشرفة اليوم هي رسائل عراقية صريحة وشجاعة، بأننا ندعم الحق وندين الاستكبار والظلم، وهو موقف عراقي معروف وواضح، إلى جانب الحق الذي تمثله المقاومة في لبنان وفلسطين في الدفاع عن الأرض والعرض، ورد كيد قوى الطغيان التي تستهدف النساء والأطفال والمدن الآمنة بكل وحشية وحقد وعداء فاضح للإنسانية".

وأضاف المبرقع "إن النصر والتوفيق من الله سبحانه وتعالى سيكون حليف المؤمنين المرابطين بكل قوة واباء، وما يزيدهم قوة هذه الوقفات والمواقف الداعمة لهم من إخوتهم في العراق، بكل هذه الرسائل الصريحة والاستعداد لبذل الغالي والنفيس لنصرة الحق وأهله"، مشيراً إلى "أن جميع الشرفاء في العالم باتوا اليوم على إطلاع كامل بحجم إجرام وخبث العصابات الغاصبة المرعوبة من ثبات أبطالنا وصولاتهم".

وختم المبرقع كلمته في الوقفة التضامنية بالدعاء إلى الشعبين بالنصر، وانتهاء المحنة مع النصر المبين، والرحمة والخلود إلى الشهداء الأبرار والشفاء للجرحى.











