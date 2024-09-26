كلاّس يُطالب الاتحادات والأندية بتأجيل انتخاباتهم

أصدر وزير الشباب والرياضة تعميماً موجهاً الى الإتحادات الرياضية والكشفية والشبابية

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس تعميماً حمل الرقم 8/1/2024 تاريخ 25 أيلول 2024، موجهاً الى جميع الإتحادات الرياضية والكشفية والشبابية والجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية، وجاء فيه:

نظراً للأوضاع والظروف القاهرة الإستثنائية التي يمر بها لبنان والإعتداءات الإسرائيلية التدميرية والقاتلة،

يتمنى وزير الشباب والرياضة على جميع الإتحادات الرياضية والشبابية والكشفية والجمعيات الرياضية والكشفية والشبابية التي يصادف موعد انتخاب هيئاتها الإدارية خلال فترة خمسة عشر (15) يوماً من تاريخه، تأجيل موعد الإنتخابات إلى تاريخ لاحق لتاريخ 14/10/2024.





