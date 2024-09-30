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فيديو - الفرنسي الداغستاني الروسي يهزم متحدّيه الأميركي

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فيديو - الفرنسي الداغستاني الروسي يهزم متحدّيه الأميركي
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رياضات متنوعة

2024-09-30 | 02:08
فيديو - الفرنسي الداغستاني الروسي يهزم متحدّيه الأميركي

انتصاره الثالث خلال العام والخامس عشر في مسيرته

فاز الفرنسي نصر الله إمافوف على متحديه الأميركي بريندان ألين، في النزال الذي جمعهما مساء أول أمس السبت في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن دورة UFC Fight Night 243 للفنون القتالية المختلطة.
ومع أن ألين فرض سيطرته على الجولة الأولى، الا أن إمافوف، الداغستاني الروسي الأصل، سيطر على الجولتين الثانية والثالثة، وفاز بالنقاط (29-28 و29-28 و29-28).
وبذلك، حقق إمافوف، البالغ 28 عاماً، انتصاره الثالث خلال العام الجاري، والخامس عشر في مسيرته الاحترافية مقابل ثلاث هزائم، فيما مني ألين، البالغ 28 عاماً، بالهزيمة السادسة مقابل 24 انتصاراً.



فيديو - الفرنسي الداغستاني الروسي يهزم متحدّيه الأميركي

رياضة

رياضات متنوعة

نصر الله إمافوف

بريندان ألين

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