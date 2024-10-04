حظر النجم الكندي ست سنوات .. والتهمة شنيعة

بعد تحقيق استمر شهوراً من قبل مكتب مفوض النزاهة الرياضية في كندا

تم حظر "المتزلج الفني" الكندي نيكولاي سورنسن لمدة ست سنوات بتهمة "الاعتداء الجنسي"، بعد تحقيق استمر شهوراً من قبل مكتب مفوض النزاهة الرياضية في كندا (OSIC).

واتهم سورنسن بالاعتداء الجنسي على مدربة تزلج على الجليد ومتزلجة أميركية سابقة في 21 نيسان - أبريل 2012، حسبما ذكرت صحيفة USA TODAY، بالاستناد إلى العديد من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني.

ولم يمثل سورنسن، الذي نفى دائما ارتكاب أي مخالفات، أمام المحكمة بعد، لكن الهيئة الحاكمة للتزلج الفني على الجليد في البلاد "سكيت كندا"، قررت حظره لمدة ست سنوات، في قرار يبقى عرضة للطعن أو الاستئناف.

وقالت الضحية إنها التزمت الصمت لسنوات، ولم تذهب أبدا إلى الشرطة أو المسؤولين الرياضيين لأنها كانت تخشى أن يتم إلقاء اللوم عليها.

"شعرت وكأنني سأختنق تحت ضغط ذراعه على عظمة الترقوة والصدر، دفعت ذراعي على وركيه في محاولة لإخراج قضيبه مني، وكنت أعاني من صعوبة في التنفس، وخشيت على حياتي فتركت جسدي وأنا مستلقية هناك حيث اغتصبني".







