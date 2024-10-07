المدرب الأميركي وضع علم لبنان على كتفه

شنّ العدوّ الإسرائيلي 30 غارة على بيروت خلال الليل

أثار روبرت صالح، مدرب نيويورك جيتس، الجدل خلال مباراة الفريق في دوري كرة القدم الأميركية، ضد مينيسوتا فايكنج في لندن يوم الأحد.

وشوهد المدرب ذي الأصول اللبنانية، والبالغ من العمر 45 عاماً، على خط التماس في ملعب توتنهام هوتسبير، وهو يضع العلم اللبناني أسفل شعار نايكي، على كم قميص فريقه.

وفي الليلة التي سبقت مباراة الأحد، وهي أول المباريات الدولية لدوري كرة القدم الأميركية هذا الموسم، شنّ العدوّ الإسرائيلي 30 غارة على بيروت خلال الليل، سُمعت في أنحاء المدينة والمحيط.

وسبق أن وضع صالح، العلم في تشرين الأول - أكتوبر الماضي، لكن قراره بالأمس بالتزامن مع الذكرى السنوية لبدء الحرب على غزة، ترك مشجعي كرة القدم الأميركية منقسمين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع غضب البعض ودفاع البعض عن حق المدرب في التعبير عن فخره ببلده الأم.

وكان سام وفاتن، والديّ روبرت، قد هاجرا من لبنان إلى الولايات المتحدة قبل ولادته، وعند تعيينه كمدرب رئيسي لفريق جيتس في العام 2021، أصبح صالح أول مدرب مسلم في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي.







