كشف سبب وفاة العدّاء الكينيّ الشاب

العداء الحائز على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى

أُعلن في كينيا عن سبب وفاة كيبيجون بيت، العداء الحائز على الميدالية البرونزية في سباق ثمانمائة متر في بطولة العالم لألعاب القوى، عن عمر ناهز 26 عاماً.

وكان بيت قد نُقل الى المستشفى في الثلاثين من شهر أيلول - سبتمبر الفائت، وهو يعاني من مشاكل في الكبد والكلى، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

وقالت بوريتي كيروي، شقيقة بيت "كان مريضاً لمدة شهر، ويخضع للعلاج في العيادات الخارجية في المستشفى، قبل أن تتدهور حالته السبت الماضي، ويتم تحويله إلى مستشفى آخر حيث فارق الحياة".

وأضافت "دخل في حالة اكتئاب، وبدأ في الشرب بكثرة، وحاولنا تشجيعه على العودة إلى المضمار بعد انتهاء إيقافه في آب - أغسطس 2022، لكنه لم يبذل الكثير من الجهد".

وكان العدّاء الكيني قد حاز الميدالية الذهبية في سباق ثمانمائة متر في بطولة العالم تحت 20 عاما، والميدالية البرونزية في بطولة العالم 2017، قبل أن توقفه وحدة نزاهة ألعاب القوى العالمية في العام 2018 لمدة أربع سنوات بسبب التنشط، ما غيّبه عن أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم 2022.







