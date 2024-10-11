رئيس نادي "ملتقى الابطال" للألعاب القتالية شهيداً

حاز خلال مسيرته كلاعب على العديد من الألقاب

بالأمس، فُجعت الرياضة اللبنانية عموماً، ورياضة المواي تاي للفنون القتالية خصوصاً، بإستشهاد اللاعب والمدرب البطل محمد نزال، والذي كان أيضاً عضواً في فريق الأمن العام، بعد ان تم استهدافه بغارة اسرائيلية مع زملائه الأربعة في الدفاع المدني في بلدة دردغيا، فاستشهدوا جميعاً.

وقبله، كانت رياضة الكيوكوشنكاي اللبنانية قد خسرت المدرب والبطل علي المصري، من بلدة ميس الجبل الجنوبية، وهو رئيس نادي ملتقى الابطال هناك.

وترأس المصري نادي ملتقى الابطال في ميس الجبل، المُرخّص من وزارة الشباب والرياضة، والمُنضم الى الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي الذي نعاه، وقد حاز خلال مسيرته كلاعب على العديد من الألقاب، قبل ان يتفرغ للتدريب وتخريج الابطال في العديد من الفئات، ومن ثم العمل الاداري.









