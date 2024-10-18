وفاة اثنين خلال بطولة العالم للترياثلون

توفي اثنان من الرياضيين، المشاركين في إحدى الفئات العمرية الكبيرة، بعد تعرضهما لنوبة قلبية، خلال بطولة العالم للترياثلون في ملقة الاسبانية.

وأعلن الاتحاد الدولي للترياثلون عن المأساة في بيان جاء فيه "بحزن عميق يمكننا الإبلاغ عن وفاة مشاركين (أحدهما من المكسيك والآخر من بريطانيا العظمى) في بطولة العالم للترايثلون التي أقيمت في السابع عشر من أكتوبر (تشرين الاول)".

ويعتقد أن الرياضي البريطاني توفي خلال مشاركته في قسم الجري، بينما توفي الرياضي المكسيكي أثناء تنافسه في قسم السباحة.

وفي حالة المشارك البريطاني، تلقت خدمات الطوارئ مكالمة تنبه إلى شخص أغمي عليه أثناء السباق، وكان المتوفى، البالغ من العمر 57 عاما، قد أصيب بسكتة قلبية.