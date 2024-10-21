اسطورة انجلترا يعاني مرضاً قاتلاً ويتحدّى

صراعه مع مرض سرطان البروستاتا وصل إلى مراحل متقدمة

أعلن الاسكتلندي كريس هوي، البطل الأولمبي ست مرات في سباقات الدراجات على المضمار، أن صراعه مع مرض سرطان البروستاتا وصل إلى مراحل متقدمة، وامتد إلى عظامه، وأنه سيعيش "ما يتراوح بين سنتين وأربع سنوات".

وقال هوي، صاحب الـ48 عاماً، الذي عمل محللا لدى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، في تصريحات لوكالة رويترز، أنه كان يعلم منذ أكثر من عام أن نوع السرطان الذي يعاني منه مستعصٍ.

وتصدّر هوي عصر الهيمنة البريطانية على سباقات الدراجات على المضمار، وفاز بميداليات ذهبية في أولمبياد أثينا وبكين ولندن، وحصل على 11 لقبا عالميا خلال مسيرته المتألقة، وكان أنجح رياضي أولمبي بريطاني في التاريخ، قبل أن يتفوق عليه مواطنه جيسون كيني.

وعلى الرغم من مرضه الصعب، وتلقيه لضربة أخرى عند تشخيص إصابة زوجته سارا كيمب بمرض التصلب المتعدد في تشرين الثاني - نوفمبر 2023، فقد رفع هوي، وهو الأب لطفلين، راية التحدي، وقال "بكل صدق، أنا إيجابي للغاية في معظم الأوقات، وأشعر بسعادة حقيقية".









