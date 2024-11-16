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دريك يخسر 355 ألف دولار بسبب مايك تايسون !

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دريك يخسر 355 ألف دولار بسبب مايك تايسون !
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رياضات متنوعة

2024-11-16 | 03:45
دريك يخسر 355 ألف دولار بسبب مايك تايسون !

لعب مايك تايسون وجيك بول دور البطولة في مشهد حزين

لعب مايك تايسون وجيك بول دور البطولة في مشهد حزين، كما عبّر نجم لوس أنجلوس لايكرز وكرة السلة السابق إيرفن ماجيك جونسون.
وتحدث "ماجيك" عن سقوط مايك تايسون، وقال "أمر محزن للغاية، قمت بالتوقف عن المشاهدة، لم أعد استطيع، لقد حضرت كل النزالات التي لعبها، وأن أرى مايك تايسون هكذا، فهو أمر محزن للغاية .. إنها ليلة حزينة للملاكمة".
ولم يستطع تايسون في عمر 58 عاماً، الصمود جسديا ضد خصم أصغر منه بـ32 عاماً تقريباً، اذ سيطر بول على القتال منذ البداية وحتى النهاية، وأشفق على منافسه.
ومنذ البداية، أعطت الرهانات توجهاً لفوز اليوتيوبير، لكن ذلك لم يمنع الفنان الشهير دريك من المراهنة على فوز تايسون.
فقد قام مغني الراب بتحميل لقطة شاشة على اسنتغرام، لرهان بقيمة 355 ألف دولار لصالح مايك تايسون، ولو حصل مراده لحصد أكثر من مليون دولار.
لكن، لم يكن لدى تايسون في أي وقت من الأوقات من النزال أي فرص، حيث انتهى به الأمر بالاستسلام، وخسر دريك مبلغا كبيرا من المال، وهو ما لن يُشكّل صداعا كبيرا، حيث يقدر أن صافي ثروته يتجاوز 250 مليون دولار.


دريك يخسر 355 ألف دولار بسبب مايك تايسون !

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