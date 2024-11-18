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وفاة أحد أبرز نجوم الجولف في أوروبا

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وفاة أحد أبرز نجوم الجولف في أوروبا
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رياضات متنوعة

2024-11-18 | 01:38
وفاة أحد أبرز نجوم الجولف في أوروبا

تنافس لمدة ثلاثة عشر موسما في ملاعب الجولف الأوروبية

توفي لاعب الجولف السابق خوان كارلوس بينيرو، شقيق مانويل بينيرو، أحد الشخصيات العظيمة في هذه الرياضة في إسبانيا، عن عمر ناهز 59 عاماً، بسبب مرض طويل.
تنافس خوان كارلوس بينيرو لمدة ثلاثة عشر موسما في ملاعب الجولف الأوروبية بين عامي 1982، بعد عام من تحوله إلى محترف و2006، حيث شارك في 74 بطولة.
في العام 1996، حقق بينيرو أفضل نتائجه، مع المركز الثاني في بطولة Hohe Brucke في النمسا، والسادس في كاتالونيا، وأضاف إليها الفوز في بطولة El Cortés Inglés المفتوحة من جولة التحدي في عام 1994، وفي ثماني مسابقات على الحلبة الوطنية.


وفاة أحد أبرز نجوم الجولف في أوروبا

رياضة

رياضات متنوعة

خوان كارلوس بينيرو

مانويل بينيرو

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