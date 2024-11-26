فرانسيس نغانو يقدّم هدية إلى فينيسيوس والأخير يرد

على خلفية تحليلات الحمض النووي لمجموعة من نجوم البرازيل

قدم بطل الفنون القتالية المختلطة والملاكم الكاميروني فرانسيس نغانو، هدية إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني.

وجاء ذلك على خلفية تحليلات الحمض النووي التي قام بها مجموعة من نجوم منتخب البرازيل مؤخراً، وأظهرت أن لدى فينيسيوس جذورا كاميرونية.

وبينما نشر نغانو صورة عبر منصة إكس لقميص منتخب الكاميرون وعليه اسم فينيسيوس والرقم 7، ورد النجم البرازيلي واضعاً إيماءة شعلة نار، ويد قابضة تعبيراً عن القوة.







