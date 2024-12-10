إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!

ترك العديد من "الرسائل" المثيرة للجدل

حلّ المقاتل الإسباني إيليا توبوريا، بطل (UFC) ضيفاً على حوار صحفي، فترك العديد من "الرسائل" المثيرة للجدل، وأبرزها ما يتعلق بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ورداً على ما نقل عن كريستيانو بأن توبوريا يتحدث كثيراً، ردّ المقاتل الاسباني "لم أفهم ذلك، لأكون صادقاً، خرج قائلا إنني اتكلم كثيراً، وإذا قال كريستيانو ذلك ، فهذا يبدو عبثياً، اذ أنه هو الذي يتحدث دائما ...".

وعن القتال المتوقع في ميامي قال الاسباني - الجورجي الاصل "الشخص الذي سأدعوه شخصيا لأنه يعيش هناك هو (ليونيل) ميسي، فلا مكان لكريستيانو مطلقاً طالما أن ميسي موجود".











