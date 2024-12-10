الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-12-10 | 01:47
إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!

ترك العديد من "الرسائل" المثيرة للجدل

حلّ المقاتل الإسباني إيليا توبوريا، بطل (UFC) ضيفاً على حوار صحفي، فترك العديد من "الرسائل" المثيرة للجدل، وأبرزها ما يتعلق بكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
ورداً على ما نقل عن كريستيانو بأن توبوريا يتحدث كثيراً، ردّ المقاتل الاسباني "لم أفهم ذلك، لأكون صادقاً، خرج قائلا إنني اتكلم كثيراً، وإذا قال كريستيانو ذلك ، فهذا يبدو عبثياً، اذ أنه هو الذي يتحدث دائما ...".
وعن القتال المتوقع في ميامي قال الاسباني - الجورجي الاصل "الشخص الذي سأدعوه شخصيا لأنه يعيش هناك هو (ليونيل) ميسي، فلا مكان لكريستيانو مطلقاً طالما أن ميسي موجود".





إيليا توبوريا: لا مكان لرونالدو طالما ميسي موجود !!

رياضة

رياضات متنوعة

إيليا توبوريا

كريستيانو رونالدو

ليونيل ميسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت
2024-12-07

فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

أعاد الى الأذهان القدرات الخارقة ليوسين بولت

2024-12-07

فيديو - موهبة شابة تُلامس رقم يوسين بولت

أعاد الى الأذهان القدرات الخارقة ليوسين بولت

فيديو - ركلة على الرأس تنهي النزال المثير
2024-12-07

فيديو - ركلة على الرأس تنهي النزال المثير

وجه المقاتل الإيطالي ركلة قوية إلى رأس متحديه البرتغالي

2024-12-07

فيديو - ركلة على الرأس تنهي النزال المثير

وجه المقاتل الإيطالي ركلة قوية إلى رأس متحديه البرتغالي

تركي آل الشيخ يعرض 700 مليوناً على تايسون .. بشرط !!
2024-12-06

تركي آل الشيخ يعرض 700 مليوناً على تايسون .. بشرط !!

مقابل خوض نزال إعادة مع مواطنه الملاكم واليوتيوبر جيك بول

2024-12-06

تركي آل الشيخ يعرض 700 مليوناً على تايسون .. بشرط !!

مقابل خوض نزال إعادة مع مواطنه الملاكم واليوتيوبر جيك بول

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024