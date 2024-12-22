أوسيك يجدد فوزه على فيوري ويحتفظ باللقب العالمي الموّحد

تغلب الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوسيك على نظيره البريطاني تايسون فيوري

بقرار من الحكام (116-112)، تغلب الملاكم الأوكراني أوليكساندر أوسيك على نظيره البريطاني تايسون فيوري، في النزال الذي جمعهما في الرياض في المملكة العربية السعودية.

كان فيوري الأفضل في بداية النزال الذي امتد 12 جولة، لكن الملاكم الأوكراني سيطر لاحقاً، من خلال كم هائل من اللكمات وصل الى 178 لكمة، ونجح في تجديد تفوقه على منافسه البريطاني، بعد الفوز الأول في أيار - مايو الماضي، فاحتفظ بألقابه العالمية الموحدة للوزن الثقيل.

وقال أوسيك إن "تايسون فيوري مقاتل وخصم عظيم وأشكره كثيراً"، فيما خرج فيوري دون الإدلاء بأي تصريح، علماً أنه دخله وهو يرتدي ملابس بابا نويل بلحيته البيضاء، لمناسبة عيد الميلاد.







