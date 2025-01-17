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كونور ماكغريغور مُتهم مُجدداً بالإغتصاب !!

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كونور ماكغريغور مُتهم مُجدداً بالإغتصاب !!
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رياضات متنوعة

2025-01-17 | 00:27
كونور ماكغريغور مُتهم مُجدداً بالإغتصاب !!

تلقى المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور صفعة جديدة

تلقى المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، صفعة جديدة، حين اتهمته سيدة بالاعتداء الجنسي عليها بعد مباراة للدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين جرت في ميامي في العام 2023.
وقالت المرأة في الشكوى أن الحادثة في التاسع من حزيران - يونيو 2023، بعد المباراة الرابعة من السلسلة بين فريقي ميامي هيت ودنفر ناجتس.
وزعمت المرأة أن المقاتل الإيرلندي، 36 عاما، البطل السابق لدى منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، اعتدى عليها جنسيا في حمّام المرفق الرياضي، ووجهت اليه التهمة الشنيعة، كما وجهت تهمة الاهمال الجسيم الى الشركة التي تدير الملعب لفشلها في توفير السلامة.
وأشارت المرأة الى أن ماكغريغور اعتدى عليها جنسيا بعد أن أجبرها مرافقه على دخول الحمام لملاقاته، وطلبت الحصول على تعويضات تزيد عن 75 ألف دولار.
وكان البطل الايرلندي تعرّض لتهمة مماثلة في عاصمة بلاده، وتمت إدانته في القضية التي اتخذت طابعاً مدنياً.




كونور ماكغريغور مُتهم مُجدداً بالإغتصاب !!

رياضة

رياضات متنوعة

كونور ماكغريغور

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