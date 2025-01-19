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فيديو - انهال عليه لكماً فأوقف الحكم النزال

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فيديو - انهال عليه لكماً فأوقف الحكم النزال
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رياضات متنوعة

2025-01-19 | 03:15
فيديو - انهال عليه لكماً فأوقف الحكم النزال

اسقط منافسه ومتحديه في الجولة الثالثة في النزال

نجح المقاتل التشيكي إيرجي بروخازكا في اسقاط منافسه ومتحديه الأميركي جمال هيل في الجولة الثالثة في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في مدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ضمن دورة (UFC 311) للفنون القتالية المختلطة (MMA).
ففي الجولة الثالثة، انهال بروخازكا باللكمات على هيل، ليتدخل الحكم ويوقف النزال، معلنا فوز المقاتل التشيكي بالضربة الفنية القاضية.
وحقق بروخازكا، 32 عاما، انتصاره الحادي والثلاثين في مسيرته الاحترافية مقابل 5 هزائم ونزال بلا نتيجة، فيما تعرض هيل، 33 عاما، للهزيمة الثالثة في مسيرته مقابل 12 انتصاراً.


 
فيديو - انهال عليه لكماً فأوقف الحكم النزال

رياضة

رياضات متنوعة

إيرجي بروخازكا

UFC

MMA

جمال هيل

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