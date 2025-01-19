فيديو - انهال عليه لكماً فأوقف الحكم النزال

JIRI PROCHAZKA FINISHES JAMAHAL HILL AFTER A BANGER 🔥🔥🔥



pic.twitter.com/bUVB21SJuk — Verdict (@VerdictMMA) January 19, 2025

نجح المقاتل التشيكي إيرجي بروخازكا في اسقاط منافسه ومتحديه الأميركي جمال هيل في الجولة الثالثة في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الأحد، في مدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ضمن دورة (UFC 311) للفنون القتالية المختلطة (MMA).ففي الجولة الثالثة، انهال بروخازكا باللكمات على هيل، ليتدخل الحكم ويوقف النزال، معلنا فوز المقاتل التشيكي بالضربة الفنية القاضية.وحقق بروخازكا، 32 عاما، انتصاره الحادي والثلاثين في مسيرته الاحترافية مقابل 5 هزائم ونزال بلا نتيجة، فيما تعرض هيل، 33 عاما، للهزيمة الثالثة في مسيرته مقابل 12 انتصاراً.