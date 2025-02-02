فيديو - هزيمة مفاجئة لنورمحمدوف في السعودية

Said Nurmagomedov'un ilk rauntta attığı Spinning Back Kick 🔥pic.twitter.com/3rORxH6Y6s — Fight Digitale (@fightdigitale) February 1, 2025

تلقى المقاتل الروسي سعيد نورمحمدوف، هزيمة مفاجئة مساء أمس السبت، في النزال الذي جمعه مع البرازيلي فينيسيوس أوليفيرا، ضمن حدث (UFC Fight Night 250) للفنون القتالية المختلطة (MMA) الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياضوعلى الرغم من تعرّض المقاتل البرازيلي لإصابة قوية على مستوى الصدر، إلا أنه صمد، ونجح في الفوز بالنقاط بإجماع قرار الحكام (29-28 و29-28 و29-28).وتلقى المقاتل الروسي البالغ 32 عاماً الهزيمة الرابعة في مسيرته الاحترافية مقابل 18 فوزاً، فيما حقق أوليفيرا البالغ 29 عاماً انتصاره الثاني والعشرين مقابل ثلاث هزائم.