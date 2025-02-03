فيديو - القناص يًسقط إسرائيل بالضربة القاضية !!

NASSOURDINE IMAVOV GETS THE BIGGEST KO OF HIS CAREER pic.twitter.com/5ncZW5qPdG — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) February 1, 2025

تغلب المقاتل الفرنسي نصر الدين إيمافوف بشكل ساحق على نظيره النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا في النزال الذي جمعهما مساء أول أمس السبت، في دورة (UFC Fight Night 250) للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.ونجح المقاتل الداغستاني - الروسي الأصل، الملقب بـ"القناص" في إسقاط متحديه النيجيري الأصل الملقب بـ(The Last Stylebender)، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال.وحقق إيمافوف، البالغ 29 عاماً، انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل أربع هزائم وتعادل واحد، بينما مني أديسانيا، البالغ 35 عاماً، بالهزيمة الخامسة مقابل 24 فوزاً.