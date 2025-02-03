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فيديو - القناص يًسقط إسرائيل بالضربة القاضية !!

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فيديو - القناص يًسقط إسرائيل بالضربة القاضية !!
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رياضات متنوعة

2025-02-02 | 23:50
فيديو - القناص يًسقط إسرائيل بالضربة القاضية !!

ضمن دورة (UFC Fight Night 250) للفنون القتالية المختلطة (MMA)

تغلب المقاتل الفرنسي نصر الدين إيمافوف بشكل ساحق على نظيره النيوزيلندي إسرائيل أديسانيا في النزال الذي جمعهما مساء أول أمس السبت، في دورة (UFC Fight Night 250) للفنون القتالية المختلطة (MMA) التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.
ونجح المقاتل الداغستاني - الروسي الأصل، الملقب بـ"القناص" في إسقاط متحديه النيجيري الأصل الملقب بـ(The Last Stylebender)، بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال.
وحقق إيمافوف، البالغ 29 عاماً، انتصاره الخامس عشر خلال مسيرته الاحترافية مقابل أربع هزائم وتعادل واحد، بينما مني أديسانيا، البالغ 35 عاماً، بالهزيمة الخامسة مقابل 24 فوزاً.


فيديو - القناص يًسقط إسرائيل بالضربة القاضية !!

رياضة

رياضات متنوعة

نصر الدين إيمافوف

إسرائيل أديسانيا

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