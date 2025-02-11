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فيديو - دونالد ترامب يكلف الخزينة عشرات الملايين لحمايته في "السوبر بول"

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فيديو - دونالد ترامب يكلف الخزينة عشرات الملايين لحمايته في &quot;السوبر بول&quot;
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رياضات متنوعة

2025-02-11 | 00:42
فيديو - دونالد ترامب يكلف الخزينة عشرات الملايين لحمايته في "السوبر بول"

تحدثت تقارير عن تكلفة حضوره الكبيرة

أصبح دونالد ترامب، أول رئيس أميركي في التاريخ، يحضر مباراة نهائي السوبر بول، خلال وجوده في السلطة، وتحدثت تقارير عن تكلفة حضوره التي قدرت ما بين 15 و20 مليون دولار.
وذكرت التقارير أن تكلفة الخدمة السرية لترامب لحضور "السوبر بول" بلغت من 7 إلى 10 ملايين دولار، إضافة إلى مبلغ يتراوح ما بين 4 و5 ملايين دولار لتكلفة النقل الجوي والموكب الخاص بالرئيس الأميركي.
وأحرز فريق فيلادلفيا إيغلز لقب بطل "السوبر بول 59" بعد فوزه على كانساس سيتي تشيفز بنتيجة (40-22) في المباراة التي جمعتهما فجر أمس الاثنين، ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى في العام 2018.


فيديو - دونالد ترامب يكلف الخزينة عشرات الملايين لحمايته في "السوبر بول"

رياضة

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دونالد ترامب

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