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سيناريو فيلم .. أدينت 16 عاماً ثم أُعلنت براءتها

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سيناريو فيلم .. أدينت 16 عاماً ثم أُعلنت براءتها
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رياضات متنوعة

2025-03-09 | 05:10
سيناريو فيلم .. أدينت 16 عاماً ثم أُعلنت براءتها

يمكن أن تكون قصة كلوديا بيكشتاين موضوع سيناريو لفيلم

يمكن أن تكون قصة كلوديا بيكشتاين موضوع سيناريو لفيلم، أدين فيه بطل الرواية ظلما، وبعد عام، تمكن من إثبات براءته والخروج من السجن.
في هذه الحالة ، لم ينته الأمر ببيكشتاين جسديا خلف القضبان، ولكن في سجن تشويه السمعة الاجتماعية، التي تطارد جميع الرياضيين الذين رسبوا في اختبار مكافحة المنشطات.
الآن، بعد ما يقرب من 16 عاما من ذلك، شاهدت المتزلجة السريعة كيف وافق الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) على الاعتراف بإنجازاتها الرياضية، ورحب بمساهمتها المستقبلية في تطوير الرياضيين ورياضة التزلج السريع.
تقاضي بيكشتاين ISU للحصول على تعويض بنحو 8.4 مليون يورو، زاعمة أنها فقدت دخلها لأنها لم تكن قادرة على المنافسة في دورة الألعاب الشتوية للعام 2010 في فانكوفر، بسبب الحظر غير العادل.
قبل تلك الألعاب الأولمبية، فازت الألمانية بتسع ميداليات أولمبية، بينها خمس ذهبيات، بالإضافة إلى 11 بطولة عالمية وأوروبية.
جاءت نتيجة اختبارها إيجابية خلال بطولة العالم لعام 2009 في النرويج، وادعت الألمانية أن هذه المستويات كانت بسبب خلل في الدم، وهي حالة موروثة عن والدها.


سيناريو فيلم .. أدينت 16 عاماً ثم أُعلنت براءتها

رياضة

رياضات متنوعة

كلوديا بيكشتاين

الاتحاد الدولي للتزلج

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