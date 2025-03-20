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وفاة بطل فنون القتال المختلطة عن 21 عاماً

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وفاة بطل فنون القتال المختلطة عن 21 عاماً
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رياضات متنوعة

2025-03-20 | 03:08
وفاة بطل فنون القتال المختلطة عن 21 عاماً

بسبب إصابة عضلية نادرة

نعى مجتمع فنون القتال المختلطة الأسترالي، MMA، المقاتل جيك سيندلر، الذي توفي عن عمر يناهز 21 عاماً فقط، بسبب إصابة عضلية نادرة، مرتبطة بالممارسة المفرطة للرياضة.
وتم نقل سيندلر إلى المستشفى، بعد نزاله في ليلة قتال في ملبورن في الثالث من آذار - مارس، حيث ورد أنه شوهد خلالها وهو يتصرف بشكل غير منطقي.
تم وضع المقاتل في غيبوبة مستحثة، وخضع للعديد من العمليات الجراحية، وعمليات نقل الدم، لكن لم يكن من الممكن إنقاذه، فتوفي يوم امس الأربعاء.
واتضح أن المقاتل كان يعاني من "انحلال الربيدات"، وهي حالة تؤدي الى انهيار العضلات بسبب الإجهاد المفرط، أو حالة صحية أساسية أو صدمة، ما يؤدي الى دخول السموم إلى مجرى الدم، ويمكن أن تسبب الفشل الكلوي.


وفاة بطل فنون القتال المختلطة عن 21 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

MMA

جيك سيندلر

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